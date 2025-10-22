Rendez-vous nature Accueillir la petite faune en hiver Maison du Parc Perche en Nocé

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé Orne

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Nous aborderons les contraintes que l’hiver fait peser sur les animaux familiers de notre environnement proche et ferons un tour d’horizon des gestes simples à faire pour faciliter leur vie durant cette saison.

La fabrication de petits aménagements complètera cette séance en salle avant d’aller nous promener dans le jardin et la cour du manoir de Courboyer.

(14h30/16h00 causerie et atelier, 16h00/17h00 promenade)

Tout public, enfant min 7 ans accompagné d’un adulte

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo

Réservation obligatoire avant le 21 octobre à midi au 02 33 25 70 10

gratuit .

Maison du Parc Courboyer Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10

