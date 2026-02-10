Rendez-vous nature (causerie et promenade) Chouettes, hiboux, chauves-souris et autres animaux de la nuit Nogent-le-Rotrou

Rendez-vous nature (causerie et promenade) Chouettes, hiboux, chauves-souris et autres animaux de la nuit

11 rue St Denis. Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:30:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Une causerie en salle permettra d’échanger sur les espèces animales qui ont choisi la nuit comme cadre de vie. Une causerie en salle permettra d’échanger sur les espèces animales qui ont choisi la nuit comme cadre de vie. Ainsi, rapaces nocturnes, chauves-souris mais aussi certains mammifères terres

Une causerie en salle permettra d’échanger sur les espèces animales qui ont choisi la nuit comme cadre de vie. Ainsi, rapaces nocturnes, chauves-souris mais aussi certains mammifères terrestres entretiennent avec l’obscurité des liens privilégiés et ont développé de curieuses adaptations pour s’y épanouir. Au crépuscule, pour les plus courageux et si le temps le permet, nous partirons ensuite à leur recherche et à leur écoute, par les ruelles et les faubourgs de Nogent où nombre d’entre elles ont élu domicile à notre insu. Nous en profiterons aussi pour évoquer les conséquences sur leur vie de l’augmentation incessante de l’éclairage nocturne propre à nos sociétés modernes.

Prévoir des bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe de poche.

Réservation jusqu’au 5 mars.

Gratuit .

11 rue St Denis. Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 30 73 11 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An indoor chat will provide an opportunity to discuss the animal species that have chosen the night as their habitat. An indoor talk will provide an opportunity to discuss the animal species that have chosen the night as their habitat. Nocturnal birds of prey, bats and certain land mammals will be among those on show

L’événement Rendez-vous nature (causerie et promenade) Chouettes, hiboux, chauves-souris et autres animaux de la nuit Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-10 par PNR PERCHE