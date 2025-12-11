Rendez-vous nature de la MPT Atelier construction de nichoirs Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud

Rendez-vous nature de la MPT Atelier construction de nichoirs

Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Un RDV Nature en deux temps apport de connaissances sur les oiseaux fréquentant les nichoirs (variétés, mode de vie, nutrition, reproduction), conseils de pose et d’entretien, puis construction à partir de kits.

Vous repartirez ensuite avec votre création à installer au jardin.

Inscription indispensable. .

English : Rendez-vous nature de la MPT Atelier construction de nichoirs

