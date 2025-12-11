Rendez-vous nature de la MPT Atelier construction de nichoirs Maison pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud
Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
2026-01-18
Un RDV Nature en deux temps apport de connaissances sur les oiseaux fréquentant les nichoirs (variétés, mode de vie, nutrition, reproduction), conseils de pose et d’entretien, puis construction à partir de kits.
Vous repartirez ensuite avec votre création à installer au jardin.
Inscription indispensable. .
Maison pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 contact@mptstaubin79.fr
