Rendez-vous Nature en Anjou Une réserve, ça se préserve La Chauffetière DRAIN Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Rendez-vous Nature en Anjou Une réserve, ça se préserve

La Chauffetière DRAIN Ferme de la Chauffetière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des Rendez-vous nature 2026, découvrez la biodiversité de la réserve de la Chauffetière lors d’une balade guidée à travers ses mares, haies et prairies.

Dans le cadre des Rendez-vous nature 2026, explorez la richesse écologique de la Réserve de la Chauffetière. Cette sortie guidée vous invite à découvrir une ferme bocagère remarquablement préservée, classée réserve naturelle régionale et espace naturel sensible.

Accompagnés par le Conservatoire d’espaces naturels, vous parcourrez les différents milieux qui composent le site — mares, haies et prairies — à la rencontre de leurs nombreux habitants. Cette immersion sera aussi l’occasion de mieux comprendre les actions mises en place pour protéger, gérer et valoriser ce patrimoine naturel. .

La Chauffetière DRAIN Ferme de la Chauffetière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 67 03 07 a.cochard@cenpaysdelaloire.fr

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English :

As part of Rendez-vous nature 2026, discover the biodiversity of the Chauffetière reserve on a guided walk through its ponds, hedges and meadows.

L’événement Rendez-vous Nature en Anjou Une réserve, ça se préserve Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges