Wormhout

Rendez-vous Nature Enquête à la mare

422 chemin de Rubrouck Wormhout Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Coâââ !! Ils ne sont plus lààà !!

Gazouille, la grenouille a pondu ses œufs, mais les a perdus.

Aidons la à les retrouver grâce aux indices laissés par ses voisins de la mare. Enquêtons en équipe et apprenons en plus sur le monde captivant de la mare.

Coâââ !! Ils ne sont plus lààà !!

Gazouille, la grenouille a pondu ses œufs, mais les a perdus.

Aidons la à les retrouver grâce aux indices laissés par ses voisins de la mare. Enquêtons en équipe et apprenons en plus sur le monde captivant de la mare. .

422 chemin de Rubrouck Wormhout 59470 Nord Hauts-de-France +33 3 28 65 76 00 animationcenh@nordnet.fr

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English :

Coâââ !! They’re gone!

Gazouille, the frog, has laid her eggs, but has lost them.

Let’s help him find them by following the clues left by his neighbors in the pond. Let’s investigate as a team and learn more about the captivating world of the pond.

L’événement Rendez-vous Nature Enquête à la mare Wormhout a été mis à jour le 2026-04-11 par Terre de Flandre Tourisme