Rendez-vous numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Rendez-vous numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 17 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Rendez-vous numérique
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Accompagnement d’une conseillère à la prise en main des outils numérique gratuit et sur rendez-vous.
La conseillère numérique est présente un mercredi par mois à la médiathèque lors de rendez-vous individuels.
Renseignements et prises de rendez-vous à l’accueil de la médiathèque. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Rendez-vous numérique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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