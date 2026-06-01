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Rendez-vous numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Rendez-vous numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Robert Badinter

Adresse : 25 Rue de Lannevain

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif :

Clohars-Carnoët

Rendez-vous numérique

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Accompagnement d’une conseillère à la prise en main des outils numérique gratuit et sur rendez-vous.
La conseillère numérique est présente un mercredi par mois à la médiathèque lors de rendez-vous individuels.
Renseignements et prises de rendez-vous à l’accueil de la médiathèque.   .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Rendez-vous numérique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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