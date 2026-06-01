Rendez-vous numérique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Rendez-vous numérique

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Accompagnement d’une conseillère à la prise en main des outils numérique gratuit et sur rendez-vous.

La conseillère numérique est présente un mercredi par mois à la médiathèque lors de rendez-vous individuels.

Renseignements et prises de rendez-vous à l’accueil de la médiathèque. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Rendez-vous numérique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS