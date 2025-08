Rendez-vous numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes

Rendez-vous numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes mercredi 10 septembre 2025.

Rendez-vous numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes 10 septembre – 10 décembre, certains mercredis Ille-et-Vilaine

sur réservation

Échanges, entrainement et découvertes sur tous les sujets numériques de votre choix.

Chaque séance est divisée en deux :

• 10h à 11h : Échanges, entrainement et découvertes d’astuces sur tous les sujets numériques de votre choix : informatique, smartphone, sites internet, démarches en ligne ou ressources numériques.

• 11h à 12h : Entraide et résolution de vos difficultés liées au numérique. Les rendez-vous numériques sont des moments où tous les niveaux se rencontrent, dans un esprit de convivialité, de respect mutuel et de bienveillance.

Sur rendez-vous, inscription sur place et dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-12-10T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70