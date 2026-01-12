Rendez-vous numérique collaboratif Bibliothèque Antipode Rennes 14 janvier – 18 mars sur inscription

Des rendez-vous collaboratifs et conviviaux à la bibliothèque. Échanges, entrainement et découverte sur tous les sujets numériques de votre choix.

Échanges, entrainement et découverte sur tous les sujets numériques de votre choix : ordinateurs, smartphones, sites internet, démarches en ligne ou ressources numériques. Les rendez-vous numériques sont des espaces d’échange et d’entraide où tous les niveaux se rencontrent, dans un esprit de convivialité, de coopération et de bienveillance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T12:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

