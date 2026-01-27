Rendez-vous numériques TARBES Tarbes
Rendez-vous numériques TARBES Tarbes samedi 7 février 2026.
Rendez-vous numériques
TARBES 10 avenue Antoine de St Exupéry Tarbes Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-07 14:30:00
2026-02-07
Vous souhaitez découvrir votre compte lecteur (réserver, prolonger un document, consulter votre historique d’emprunts…) ?
Vous rencontrez des difficultés pour accéder à notre offre numérique (presse, livres numériques, autoformation, films) ?
Nos médiatrices sont là pour vous aider !
.
TARBES 10 avenue Antoine de St Exupéry Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 98 numerique@agglo-tlp.fr
English :
Would you like to discover your reader account (reserve, extend a document, consult your borrowing history, etc.)?
Having trouble accessing our digital offerings (press, digital books, self-study, films)?
Our mediators are here to help!
