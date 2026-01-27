Rendez-vous numériques TARBES Tarbes

Rendez-vous numériques

TARBES 10 avenue Antoine de St Exupéry Tarbes Hautes-Pyrénées

Vous souhaitez découvrir votre compte lecteur (réserver, prolonger un document, consulter votre historique d’emprunts…) ?

Vous rencontrez des difficultés pour accéder à notre offre numérique (presse, livres numériques, autoformation, films) ?

Nos médiatrices sont là pour vous aider !

English :

Would you like to discover your reader account (reserve, extend a document, consult your borrowing history, etc.)?

Having trouble accessing our digital offerings (press, digital books, self-study, films)?

Our mediators are here to help!

