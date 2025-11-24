Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rendez-vous océaniens rue Jean Baptiste Audebert Rochefort

Rendez-vous océaniens rue Jean Baptiste Audebert Rochefort lundi 24 novembre 2025.

Rendez-vous océaniens

rue Jean Baptiste Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-24 18:00:00
2025-11-24

WITI IHIMAERA sera en tournée exceptionnelle en France, un évènement rare pour mieux découvrir l’immense œuvre de cet écrivain néo-zélandais.
rue Jean Baptiste Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 07 85 78  rochefortpacifique@gmail.com

English : Oceanic Encounters

WITI IHIMAERA will be on a special tour in France, a rare event offering a unique opportunity to discover the immense body of work of this New Zealand writer.

German : Ozeanische Begegnungen

WITI IHIMAERA wird auf einer außergewöhnlichen Tournee durch Frankreich zu sehen sein, eine seltene Gelegenheit, das immense Werk dieses neuseeländischen Schriftstellers besser kennenzulernen.

Italiano :

WITI IHIMAERA sarà impegnata in un’eccezionale tournée in Francia, un’occasione rara per scoprire l’immensa opera di questo scrittore neozelandese.

Espanol :

WITI IHIMAERA realizará una excepcional gira por Francia, una ocasión única para descubrir la inmensa obra de este escritor neozelandés.

