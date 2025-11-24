Rendez-vous océaniens rue Jean Baptiste Audebert Rochefort
Rendez-vous océaniens rue Jean Baptiste Audebert Rochefort lundi 24 novembre 2025.
Rendez-vous océaniens
rue Jean Baptiste Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-11-24 18:00:00
fin : 2025-11-24
2025-11-24
WITI IHIMAERA sera en tournée exceptionnelle en France, un évènement rare pour mieux découvrir l’immense œuvre de cet écrivain néo-zélandais.
rue Jean Baptiste Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 07 85 78 rochefortpacifique@gmail.com
English : Oceanic Encounters
WITI IHIMAERA will be on a special tour in France, a rare event offering a unique opportunity to discover the immense body of work of this New Zealand writer.
German : Ozeanische Begegnungen
WITI IHIMAERA wird auf einer außergewöhnlichen Tournee durch Frankreich zu sehen sein, eine seltene Gelegenheit, das immense Werk dieses neuseeländischen Schriftstellers besser kennenzulernen.
Italiano :
WITI IHIMAERA sarà impegnata in un’eccezionale tournée in Francia, un’occasione rara per scoprire l’immensa opera di questo scrittore neozelandese.
Espanol :
WITI IHIMAERA realizará una excepcional gira por Francia, una ocasión única para descubrir la inmensa obra de este escritor neozelandés.
