Rendez-vous Parentalité | Emotion et estime de soi Salle Emile Cros Saint-Martin-de-Seignanx

Rendez-vous Parentalité | Emotion et estime de soi Salle Emile Cros Saint-Martin-de-Seignanx samedi 27 septembre 2025.

Rendez-vous Parentalité | Emotion et estime de soi

Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Les rendez-vous de la parentalité sont de retour avec une matinée dédiée aux émotions et à l’estime de soi chez le tout petit.

Animé par Marion Grimaud, psychopraticienne, et les professionnels de la petite enfance, ce moment dédié à la parentalité est ouvert à tous Samedi de 10h à 12h30 salle Emile Cros.

Inscriptions non obligatoires sur https://tinyurl.com/53asxxu4 .

Salle Emile Cros 402 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60

English : Rendez-vous Parentalité | Emotion et estime de soi

German : Rendez-vous Parentalité | Emotion et estime de soi

Italiano :

Espanol : Rendez-vous Parentalité | Emotion et estime de soi

L’événement Rendez-vous Parentalité | Emotion et estime de soi Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-08-31 par OT Seignanx