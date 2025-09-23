RENDEZ-VOUS PARENTALITÉ Mons
RENDEZ-VOUS PARENTALITÉ
Mons Hérault
Comprendre et accompagner les émotions de mon enfant.
Caprices, pleurs, silences. Comprendre et accompagner les émotions de mon enfant. Animé par Charlotte Hervé, consultante en parentalité. Gratuit. Ouvert à toutes et tous. .
Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 71 70
English :
Understanding and supporting my child’s emotions.
German :
Die Emotionen meines Kindes verstehen und begleiten.
Italiano :
Comprendere e sostenere le emozioni di mio figlio.
Espanol :
Comprender y apoyar las emociones de mi hijo.
