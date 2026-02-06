RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Los Masos
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE VOYAGE EN TERRE BAROQUE
20 Rue de l’Église Los Masos Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-08 18:00:00
fin : 2026-04-08 20:30:00
2026-04-08
Ferrante Ferranti vous emmènera à la découverte de l’art baroque dans le monde, à travers une conférence et une visite guidée de l’église de Los Masos. Réservation obligatoire.
20 Rue de l’Église Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
Ferrante Ferranti will take you on a tour of Baroque art around the world, with a lecture and guided tour of the Los Masos church. Reservations required.
