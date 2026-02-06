RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Los Masos

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE VOYAGE EN TERRE BAROQUE

20 Rue de l’Église Los Masos Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08 20:30:00

2026-04-08

Ferrante Ferranti vous emmènera à la découverte de l’art baroque dans le monde, à travers une conférence et une visite guidée de l’église de Los Masos. Réservation obligatoire.

20 Rue de l’Église Los Masos 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

Ferrante Ferranti will take you on a tour of Baroque art around the world, with a lecture and guided tour of the Los Masos church. Reservations required.

L’événement RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE VOYAGE EN TERRE BAROQUE Los Masos a été mis à jour le 2026-02-12 par OTI CONFLENT CANIGO