RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Marquixanes

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE

1 Avenue Roger Roquefort Marquixanes Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

La conférence vous exposera les découvertes de l’association qui a effectué de nombreuses recherches sur l’histoire de Marquixanes. Réservation obligatoire.

1 Avenue Roger Roquefort Marquixanes 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

English :

The conference will present the findings of the association, which has carried out extensive research into the history of Marquixanes. Booking essential.

