RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Marquixanes vendredi 13 mars 2026.
1 Avenue Roger Roquefort Marquixanes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-13 18:00:00
La conférence vous exposera les découvertes de l’association qui a effectué de nombreuses recherches sur l’histoire de Marquixanes. Réservation obligatoire.
+33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
The conference will present the findings of the association, which has carried out extensive research into the history of Marquixanes. Booking essential.
L’événement RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Marquixanes a été mis à jour le 2026-02-04 par OTI CONFLENT CANIGO