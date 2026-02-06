RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLES Nyer

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLES SUR LA PISTE DU TRÉSOR DE NYER

Rue de la Mairie Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Petits et grands forment des équipes et résolvent des énigmes pour retrouver des indices disséminés dans le village et retrouver le trésor de Nyer. Réservation obligatoire.

Rue de la Mairie Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

English :

Young and old form teams and solve riddles to find clues scattered around the village and track down Nyer’s treasure. Booking essential.

