RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLES Vinça

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLES

11 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales

Petits et grands sont invités à une promenade thématique, guidée et ludique pour vivre une enquête au cœur de Vinça. Réservation obligatoire.

11 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

Young and old are invited to join us for a themed, guided and fun walk through the heart of Vinça. Reservations required.

