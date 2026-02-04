RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE FAMILLES Vinça
RENDEZ-VOUS PAYS D'ART ET D'HISTOIRE FAMILLES Vinça mercredi 4 mars 2026.
11 Avenue Général de Gaulle Vinça Pyrénées-Orientales
2026-03-04 15:00:00
2026-03-04
2026-03-04
Petits et grands sont invités à une promenade thématique, guidée et ludique pour vivre une enquête au cœur de Vinça. Réservation obligatoire.
11 Avenue Général de Gaulle Vinça 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
Young and old are invited to join us for a themed, guided and fun walk through the heart of Vinça. Reservations required.
