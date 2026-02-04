RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INSOLITE Fillols
Rue de l’Église Fillols Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-27 18:00:00
Pour célébrer le Printemps des poètes, venez découvrir la poésie des troubadours, au cœur de la petite église romane de Fillols, à travers lecture, chant et musique. Réservation obligatoire.
Rue de l’Église Fillols 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
To celebrate Printemps des poètes, come and discover the poetry of the troubadours, in the heart of Fillols’s small Romanesque church, through readings, singing and music. Reservations required.
