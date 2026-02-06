RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Campôme
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE CAMPÔME
333 Route de la Castellane Campôme Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
2026-04-18
En déambulant dans les ruelles, au détour de l’église Sainte-Marie, notre guide vous dévoilera tous les secrets et les trésors du village médiéval de Campôme. Réservation obligatoire.
333 Route de la Castellane Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
Our guide will reveal the secrets and treasures of the medieval village of Campôme as you wander through its narrow streets and past the church of Sainte-Marie. Booking essential.
L'événement RENDEZ-VOUS PAYS D'ART ET D'HISTOIRE VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE CAMPÔME Campôme a été mis à jour le 2026-02-12