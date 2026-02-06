RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Campôme

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE CAMPÔME

333 Route de la Castellane Campôme Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

2026-04-18

En déambulant dans les ruelles, au détour de l’église Sainte-Marie, notre guide vous dévoilera tous les secrets et les trésors du village médiéval de Campôme. Réservation obligatoire.

333 Route de la Castellane Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

Our guide will reveal the secrets and treasures of the medieval village of Campôme as you wander through its narrow streets and past the church of Sainte-Marie. Booking essential.

