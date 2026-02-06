RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Clara-Villerach
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Clara-Villerach samedi 21 mars 2026.
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE DE CLARA
2 Place de la République Clara-Villerach Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez arpenter les petites rues de Clara, entrer dans son église, tout en admirant le massif du Canigó. Réservation obligatoire.
2 Place de la République Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
Come and stroll through Clara’s little streets, enter its church and admire the Canigó massif. Booking essential.
