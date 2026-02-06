RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Olette
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Olette samedi 23 mai 2026.
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE D’ÉVOL
Olette Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir l’un des Plus Beaux Villages de France : Évol. Notre guide vous mènera dans les rues et vous ouvrira l’église. Réservation obligatoire.
.
Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover one of the Most Beautiful Villages in France : Évol. Our guide will lead you through the streets and open the church to you. Reservations required.
L’événement RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE D’ÉVOL Olette a été mis à jour le 2026-02-12 par OTI CONFLENT CANIGO