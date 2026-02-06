RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Olette

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE D’ÉVOL

Olette Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:30:00

2026-05-23

Venez découvrir l’un des Plus Beaux Villages de France : Évol. Notre guide vous mènera dans les rues et vous ouvrira l’église. Réservation obligatoire.

Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

Come and discover one of the Most Beautiful Villages in France : Évol. Our guide will lead you through the streets and open the church to you. Reservations required.

