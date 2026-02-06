RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE GUIDÉE Urbanya
Urbanya Pyrénées-Orientales
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
2026-06-13
Notre guide vous emmène à Urbanya, au bout du monde , niché dans la massif du Madres. Venez découvrir son charme montagnard. Réservation obligatoire.
Urbanya 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
Our guide will take you to Urbanya, at the end of the world , nestled in the Madres massif. Come and discover its mountain charm. Booking essential.
