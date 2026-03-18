Rendez-vous photo – Nan Goldin, le combat dans l’oeil Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Mercredi 13 mai · 19h · durée 1h · Ormédo · tout public Tout public

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA PHOTOGRAPHIE, DU 9 AU 13 JUINPar l’Atelier Photo d’OrvaultPhotographe culte des années 1980, Nan Goldin a bouleversé la manière dereprésenter l’intimité, la sexualité, la marginalité, l’addiction, la douleur, la violence conjugale et la mort. Son oeuvre, à la frontière du documentaire et de l’autobiographie est un langage de survie, un acte d’amour et de résistance.Découvrez cette photographe engagée à travers une présentation poignante de l’APO.Mercredi 10 juin · 19h · durée 1h · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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