Rendez-vous photo : Raymond Depardon, la solitude heureuse du voyageur Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Mercredi 13 mai · 19h · durée 1h · Ormédo · tout public Tout public

Par l’Atelier Photo d’OrvaultIl a traversé les époques à l’aide de son appareil pour photographier et filmer le monde dans toute sa diversité culturelle. Passant d’un continent à un autre, les vedettes et les faits-divers n’échappent pas au regard direct de ce maître de l’image dont le travail a marqué les esprits et les idéaux sociaux. Un très beau portrait de photographe en perspective !Mercredi 13 mai · 19h · durée 1h · Ormédo · tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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