Rendez-vous photos : Man Ray Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-01 19:00 – 20:00

Mercredi 1er octobre – 19h – durée 1h – Ormédo – tout public Adulte, Tout public, En famille

Par l'Atelier Photo d'Orvault

Photographe, peintre, cinéaste et agitateur d'idées, lié au dadaïsme et au surréalisme, Man Ray s'est joué avec audace de la technique photographique comme du sens caché des images. Venez découvrir son oeuvre multiple caractérisée par un modernisme et une liberté implacables.

Mercredi 1er octobre – 19h – durée 1h – Ormédo – tout public

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

