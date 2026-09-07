Rendez-vous piano, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Rendez-vous piano 19 septembre – 12 décembre, certains samedis Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00

Venez faire une pause musicale autour du piano de la Médiathèque.

Vous êtes pianiste amateur ou confirmé ? Envie de jouer en public ? Le piano numérique est à votre disposition le temps de quelques morceaux. Tous les styles sont les bienvenus !

L’occasion pour tous et toutes de découvrir les talents du public et de partager un moment d’écoute convivial.

Contact : Hervé Longuépée / hlonguepee@ville-roubaix.fr / 03.20.66.45.00

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.00 »}] [{« link »: « mailto:hlonguepee@ville-roubaix.fr »}]

Venez faire une pause musicale autour du piano de la Médiathèque.

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