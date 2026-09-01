Informations pratiques

Roubaix

Rendez-vous piano

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-12-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

Venez faire une pause musicale autour du piano de la Médiathèque.

Vous êtes pianiste amateur ou confirmé ? Envie de jouer en public ? Le piano numérique est à votre disposition le temps de quelques morceaux. Tous les styles sont les bienvenus !

L’occasion pour tous et toutes de découvrir les talents du public et de partager un moment d’écoute convivial.

Contact : Hervé Longuépée / [hlonguepee@ville-roubaix.fr](mailto:hlonguepee@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.00

Venez faire une pause musicale autour du piano de la Médiathèque.

Vous êtes pianiste amateur ou confirmé ? Envie de jouer en public ? Le piano numérique est à votre disposition le temps de quelques morceaux. Tous les styles sont les bienvenus !

L’occasion pour tous et toutes de découvrir les talents du public et de partager un moment d’écoute convivial.

Contact : Hervé Longuépée / [hlonguepee@ville-roubaix.fr](mailto:hlonguepee@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.00 .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr

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English :

Come enjoy a musical break at the library’s piano.

Are you an amateur or experienced pianist? Want to play in front of an audience? The digital piano is available for you to play a few songs. All styles are welcome!

This is an opportunity for everyone to discover the talents of the audience and share a friendly listening experience.

Contact: Hervé Longépée / [hlonguepee@ville-roubaix.fr](mailto:hlonguepee@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.00

L’événement Rendez-vous piano Roubaix a été mis à jour le 2026-09-02 par Hauts-de-France Tourisme