Rendez-vous piano Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
Rendez-vous piano
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-12-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12
Venez faire une pause musicale autour du piano de la Médiathèque.
Vous êtes pianiste amateur ou confirmé ? Envie de jouer en public ? Le piano numérique est à votre disposition le temps de quelques morceaux. Tous les styles sont les bienvenus !
L’occasion pour tous et toutes de découvrir les talents du public et de partager un moment d’écoute convivial.
Contact : Hervé Longuépée / [hlonguepee@ville-roubaix.fr](mailto:hlonguepee@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.00
Venez faire une pause musicale autour du piano de la Médiathèque.
Vous êtes pianiste amateur ou confirmé ? Envie de jouer en public ? Le piano numérique est à votre disposition le temps de quelques morceaux. Tous les styles sont les bienvenus !
L’occasion pour tous et toutes de découvrir les talents du public et de partager un moment d’écoute convivial.
Contact : Hervé Longuépée / [hlonguepee@ville-roubaix.fr](mailto:hlonguepee@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.00 .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 mediatheque@ville-roubaix.fr
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English :
Come enjoy a musical break at the library’s piano.
Are you an amateur or experienced pianist? Want to play in front of an audience? The digital piano is available for you to play a few songs. All styles are welcome!
This is an opportunity for everyone to discover the talents of the audience and share a friendly listening experience.
Contact: Hervé Longépée / [hlonguepee@ville-roubaix.fr](mailto:hlonguepee@ville-roubaix.fr) / 03.20.66.45.00
L’événement Rendez-vous piano Roubaix a été mis à jour le 2026-09-02 par Hauts-de-France Tourisme
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