Rendez-vous polar LOURDES Lourdes

Rendez-vous polar LOURDES Lourdes mardi 16 septembre 2025.

Rendez-vous polar

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 18:00:00

fin : 2025-09-16 19:30:00

Date(s) :

2025-09-16

Rencontre avec Stéphane Laborde, organisateur du festival de Polar de Pau « Un aller-retour dans le noir ».

Présentation du programme du festival et des invités 2025

Adulte ;

Entrée libre ;

Durée 1 h 30.

Transport collectif gratuit au départ de Tarbes sur inscription avant le 10 septembre 05 62 44 68 98

.

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Interview with Stéphane Laborde, organizer of the Pau Polar Festival « Un aller-retour dans le noir ».

Presentation of the festival program and 2025 guests

Adults ;

Free admission;

Running time: 1 h 30.

Free public transport from Tarbes on registration before September 10: 05 62 44 68 98

German :

Treffen mit Stéphane Laborde, Organisator des Polar-Festivals in Pau « Un aller-retour dans le noir » (Ein Hin und Zurück im Dunkeln).

Vorstellung des Festivalprogramms und der Gäste 2025

Erwachsene ;

Freier Eintritt ;

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten.

Kostenloser Sammeltransport ab Tarbes nach Anmeldung vor dem 10. September: 05 62 44 68 98

Italiano :

Intervista a Stéphane Laborde, organizzatore del festival del thriller di Pau « Un aller-retour dans le noir ».

Presentazione del programma del festival e dei 2025 ospiti

Adulti ;

Ingresso libero;

Durata: 1 h 30.

Trasporto pubblico gratuito da Tarbes su iscrizione entro il 10 settembre: 05 62 44 68 98

Espanol :

Entrevista con Stéphane Laborde, organizador del festival de cine de suspense de Pau « Un aller-retour dans le noir ».

Presentación del programa del festival y de los 2025 invitados

Adultos ;

Entrada gratuita;

Duración: 1 h 30.

Transporte público gratuito desde Tarbes previa inscripción antes del 10 de septiembre: 05 62 44 68 98

L’événement Rendez-vous polar Lourdes a été mis à jour le 2025-09-05 par OT de Lourdes|CDT65