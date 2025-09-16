Rendez-vous polar LOURDES Lourdes
Rendez-vous polar LOURDES Lourdes mardi 16 septembre 2025.
Rendez-vous polar
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-16 18:00:00
fin : 2025-09-16 19:30:00
2025-09-16
Rencontre avec Stéphane Laborde, organisateur du festival de Polar de Pau « Un aller-retour dans le noir ».
Présentation du programme du festival et des invités 2025
Adulte ;
Entrée libre ;
Durée 1 h 30.
Transport collectif gratuit au départ de Tarbes sur inscription avant le 10 septembre 05 62 44 68 98
.
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
English :
Interview with Stéphane Laborde, organizer of the Pau Polar Festival « Un aller-retour dans le noir ».
Presentation of the festival program and 2025 guests
Adults ;
Free admission;
Running time: 1 h 30.
Free public transport from Tarbes on registration before September 10: 05 62 44 68 98
German :
Treffen mit Stéphane Laborde, Organisator des Polar-Festivals in Pau « Un aller-retour dans le noir » (Ein Hin und Zurück im Dunkeln).
Vorstellung des Festivalprogramms und der Gäste 2025
Erwachsene ;
Freier Eintritt ;
Dauer: 1 Stunde 30 Minuten.
Kostenloser Sammeltransport ab Tarbes nach Anmeldung vor dem 10. September: 05 62 44 68 98
Italiano :
Intervista a Stéphane Laborde, organizzatore del festival del thriller di Pau « Un aller-retour dans le noir ».
Presentazione del programma del festival e dei 2025 ospiti
Adulti ;
Ingresso libero;
Durata: 1 h 30.
Trasporto pubblico gratuito da Tarbes su iscrizione entro il 10 settembre: 05 62 44 68 98
Espanol :
Entrevista con Stéphane Laborde, organizador del festival de cine de suspense de Pau « Un aller-retour dans le noir ».
Presentación del programa del festival y de los 2025 invitados
Adultos ;
Entrada gratuita;
Duración: 1 h 30.
Transporte público gratuito desde Tarbes previa inscripción antes del 10 de septiembre: 05 62 44 68 98
