Rendez-vous pour (re)découvrir la gare de Guiscriff ! La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel Guiscriff

Rendez-vous pour (re)découvrir la gare de Guiscriff ! 20 et 21 septembre La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel Morbihan

Entrée gratuite dans le cadre des #JEP2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21 septembre pour (re)découvrir la gare de Guiscriff !

Au programme :

Visite du musée avec des témoignages audio, films, maquettes, objets de collection

Visite de la voiture couchettes datant de 1926

Découverte de notre site touristique et culturel Loisirs en Gare de Guiscriff

Un week-end unique pour plonger dans l’histoire et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel 117 rue de la gare 56560 Guiscriff Guiscriff 56560 Mine Spernic Morbihan Bretagne 02 97 34 15 80 https://www.lagaredeguiscriff.com/ https://www.facebook.com/morbihan.garedeguiscriff L’histoire de la restauration réussie d’une gare à l’abandon en un équipement culturel dynamique !

L’association Ar Marc’h Du (le « cheval noir » en breton) gère le site depuis 10 ans !

Dans le musée, vous découvrirez l’histoire du Réseau Breton, le plus grand réseau secondaire de chemins de fer de France, qui a permis de circuler dans le Centre Bretagne de 1891 à 1967.

Sur place également: cafétéria, boutique-librairie, aire naturelle de camping (emplacements pour tentes), 4 bornes électricité pour camping-cars, location de vélos, et depuis juin 2019: un escape game: « Le Secret du cheval noir » (3 à 6 joueurs), sur réservation. GPS: 48.056513 – 3.654138 A 12 km au sud de Gourin, Parking gratuit, accès pour personnes à mobilité réduite, parking gratuit pour camping-cars.

Visite du Musée de la Gare, de sa voiture PLM, de son site touristique et culturel

