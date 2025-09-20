Rendez-vous pour (re)découvrir la gare de Guiscriff ! La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel Guiscriff
Rendez-vous pour (re)découvrir la gare de Guiscriff ! 20 et 21 septembre La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel Morbihan
Entrée gratuite dans le cadre des #JEP2025
Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00
Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
Rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21 septembre pour (re)découvrir la gare de Guiscriff !
Au programme :
- Visite du musée avec des témoignages audio, films, maquettes, objets de collection
- Visite de la voiture couchettes datant de 1926
- Découverte de notre site touristique et culturel Loisirs en Gare de Guiscriff
Un week-end unique pour plonger dans l’histoire et partager un moment convivial en famille ou entre amis.
La Gare de Guiscriff – équipement touristique et culturel 117 rue de la gare 56560 Guiscriff Guiscriff 56560 Mine Spernic Morbihan Bretagne 02 97 34 15 80 https://www.lagaredeguiscriff.com/ https://www.facebook.com/morbihan.garedeguiscriff L’histoire de la restauration réussie d’une gare à l’abandon en un équipement culturel dynamique !
L’association Ar Marc’h Du (le « cheval noir » en breton) gère le site depuis 10 ans !
Dans le musée, vous découvrirez l’histoire du Réseau Breton, le plus grand réseau secondaire de chemins de fer de France, qui a permis de circuler dans le Centre Bretagne de 1891 à 1967.
Sur place également: cafétéria, boutique-librairie, aire naturelle de camping (emplacements pour tentes), 4 bornes électricité pour camping-cars, location de vélos, et depuis juin 2019: un escape game: « Le Secret du cheval noir » (3 à 6 joueurs), sur réservation. GPS: 48.056513 – 3.654138 A 12 km au sud de Gourin, Parking gratuit, accès pour personnes à mobilité réduite, parking gratuit pour camping-cars.
Visite du Musée de la Gare, de sa voiture PLM, de son site touristique et culturel
