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Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues, Mairie de Horgues, Horgues

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Horgues · Horgues

Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues, Mairie de Horgues, Horgues

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Horgues
Adresse
49 rue du Pic du Midi, 65310 Horgues
Ville
65310 Horgues
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit.

Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Horgues Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues.

À 10h, sous le préau de l’ancienne école, rue des Pyrénées.

À 14h, à l’église Saint-Mauront, rue Saint-Honoré.

À 16h, à la mairie.

Mairie de Horgues 49 rue du Pic du Midi, 65310 Horgues Horgues 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie
Expositions et visites

©Catherine