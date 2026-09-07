AGENDA · Horgues
Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues, Mairie de Horgues, Horgues
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Horgues · Horgues
Informations pratiques
Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Horgues Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues.
À 10h, sous le préau de l’ancienne école, rue des Pyrénées.
À 14h, à l’église Saint-Mauront, rue Saint-Honoré.
À 16h, à la mairie.
Mairie de Horgues 49 rue du Pic du Midi, 65310 Horgues Horgues 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie
Expositions et visites
©Catherine