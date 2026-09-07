Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues, Mairie de Horgues, Horgues

Informations pratiques

Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues Dimanche 20 septembre, 10h00 Mairie de Horgues Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous pour une série d’expositions et de visites à Horgues.

À 10h, sous le préau de l’ancienne école, rue des Pyrénées.

À 14h, à l’église Saint-Mauront, rue Saint-Honoré.

À 16h, à la mairie.

Mairie de Horgues 49 rue du Pic du Midi, 65310 Horgues Horgues 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie

Expositions et visites

©Catherine