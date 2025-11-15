Salon Rendez-vous prestige de la Saint-Nicolas Rue Albert 1ier Villers-lès-Nancy

Salon Rendez-vous prestige de la Saint-Nicolas

Rue Albert 1ier Parc du Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Dimanche 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 19:30:00

2025-11-15 2025-11-16

La quatorzième édition des Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas ouvrira ses portes dans les élégants salons du Château de Mme de Graffigny à Villers-lès-Nancy.

Ce rendez-vous incontournable mettra en lumière le savoir-faire de 18 créateurs issus des Métiers d’Art de la région Grand Est et de l’Atelier d’Art de France. Aux côtés de ces artisans d’exception, trois producteurs de gastronomie fine et une décoratrice de jardin viendront enrichir l’offre, permettant aux visiteurs de découvrir des créations originales, déguster des produits de qualité et préparer les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et raffinée. Enfin, un artisan pâtissier présentera et expliquera le travail du chocolat durant tout le week-end.

Les Créateurs Métiers d’Art

Chantal Galiana Dans Mon Monde Créations de sculptures lumineuses et consoles

Cerfav Plate-forme Verrière, Galerie Atelier

Caroline Levers Tapissier d’ameublement

Grégory Dupont Artiste sculpteur multi-matériaux

Hélène Mellé Pierrot Octone Atelier Rénovation de meubles anciens avec décors

Olivier Briey Couteau BK

Emeline Fanget La balade des Brins Vannière

Sébastien Noacco Créateur de luminaires

Delphine Regneault Sculpteur métal et fileuse de verre au chalumeau

Miho Nakatani Sculpture sur pierre précieuse et métal

Maëla Ansquer Maëla Création Maroquinière

Emil Polette Prélude dans la pampa Sérigraphie foulard

Coralie Saramago Sculpture et tournage sur bois

Sophie Duclercq Parures et bijoux contemporains

Floriane Schmitt Créations textiles

Sophie-Dorothée Kleiner Atelier Lanterne Marqueterie contemporaine

Tatiana Alexandrova Skisa Sculpture sur bois et céramique

Annie Maraldi Verrier fondeur

Producteurs & Décor Jardin

Nadine Amouroux Décoration de jardin en métal

Philippe Landreat Viticulteur Récoltant Champagne

Alexandre Maire Croque Nature, la Fermette aux Escargots

Boris Kohut Pâtissier, chocolatier

Organisés par Tendance Création, les Rendez-vous Prestige bénéficient du soutien de la Ville de Villers-lès-Nancy, de la Région Grand Est et de la Mission régionale Métiers d’Art.Tout public

Rue Albert 1ier Parc du Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 69 55 16 idalinacreations1@free.fr

English :

The fourteenth Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas will open its doors in the elegant salons of the Château de Mme de Graffigny in Villers-lès-Nancy.

This not-to-be-missed event will showcase the expertise of 18 Métiers d?Art designers from the Grand Est region and the Atelier d?Art de France. Alongside these exceptional craftsmen, three fine food producers and a garden decorator will enrich the offer, enabling visitors to discover original creations, taste quality products and prepare for the festive season in a warm and refined atmosphere. Last but not least, an artisan pastry chef will be on hand throughout the weekend to explain how chocolate is made.

Les Créateurs Métiers d?Art

Chantal Galiana ? Dans Mon Monde : Light sculptures and consoles

Cerfav ? Plate-forme Verrière, Galerie Atelier

Caroline Levers ? Upholsterer

Grégory Dupont ? Multi-material sculptor

Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier: Renovation of antique furniture with decorations

Olivier Briey ? Couteau BK

Emeline Fanget ? La balade des Brins : Basket weaving

Sébastien Noacco ? Lighting designer

Delphine Regneault ? Metal sculptor and glass spinner

Miho Nakatani ? Gemstone and metal sculptor

Maëla Ansquer ? Maëla Creation: leatherworker

Emil Polette ? Prélude dans la pampa : Scarf silkscreening

Coralie Saramago ? Wood carving and turning

Sophie Duclercq ? Contemporary jewelry and ornaments

Floriane Schmitt ? Textile creations

Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne: contemporary marquetry

Tatiana Alexandrova ? Skisa : Woodcarving and ceramics

Annie Maraldi ? Foundry glassmaker

Producers & Garden Design

Nadine Amouroux ? Metal garden decoration

Philippe Landreat ? Winegrower Champagne harvester

Alexandre Maire ? Croque Nature, the Snail Farm

Boris Kohut ? Pastry chef, chocolatier

Organized by Tendance Création, Rendez-vous Prestige is supported by the City of Villers-lès-Nancy, the Région Grand Est and the Mission régionale Métiers d’Art.

German :

Die vierzehnte Ausgabe der Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas wird in den eleganten Salons des Schlosses von Mme de Graffigny in Villers-lès-Nancy ihre Türen öffnen.

Dieses unumgängliche Treffen wird das Know-how von 18 Kunsthandwerkern aus der Region Grand Est und dem Atelier d’Art de France ins Rampenlicht rücken. Neben diesen außergewöhnlichen Kunsthandwerkern werden drei Feinkosthersteller und eine Gartendekorateurin das Angebot bereichern, sodass die Besucher originelle Kreationen entdecken, Qualitätsprodukte probieren und sich in einer warmen und raffinierten Atmosphäre auf die Feiertage vorbereiten können. Schließlich wird ein Konditor das ganze Wochenende über die Arbeit mit Schokolade vorstellen und erklären.

Die Schöpfer des Kunsthandwerks

Chantal Galiana ? Dans Mon Monde : Kreationen von Lichtskulpturen und Konsolen

Cerfav ? Plattform Glas, Galerie Atelier

Caroline Levers ? Polsterer für Möbel

Grégory Dupont ? Künstlerin, Bildhauerin aus mehreren Materialien

Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier: Renovierung von antiken Möbeln mit Dekoration

Olivier Briey ? BK Messer

Emeline Fanget ? La balade des Brins : Korbflechterin

Sébastien Noacco ? Designer von Leuchten

Delphine Regneault ? Metallbildhauerin und Glasschneiderin mit dem Brenner

Miho Nakatani ? Bildhauerei auf Edelsteinen und Metall

Maëla Ansquer ? Maëla Création Lederwarenhändlerin

Emil Polette ? Prélude dans la pampa Siebdruck Kopftuch

Coralie Saramago ? Bildhauerei und Drechseln von Holz

Sophie Duclercq ? Zeitgenössische Parüren und Schmuck

Floriane Schmitt ? Textile Kreationen

Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne : zeitgenössische Einlegearbeiten

Tatiana Alexandrova ? Skisa : Holzschnitzerei und Keramik

Annie Maraldi ? Glasbläserin und Gießerin

Produzenten & Gartendekoration

Nadine Amouroux ? Gartendekoration aus Metall

Philippe Landreat ? Winzer Erntehelfer Champagne

Alexandre Maire ? Croque Nature, la Fermette aux Escargots (Schneckenhof)

Boris Kohut ? Konditor, Chocolatier

Die von Tendance Création organisierten Prestige-Rendezvous werden von der Stadt Villers-lès-Nancy, der Region Grand Est und der Mission régionale Métiers d’Art unterstützt.

Italiano :

La quattordicesima edizione del Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas aprirà le porte negli eleganti saloni dello Château de Mme de Graffigny a Villers-lès-Nancy.

Questo evento imperdibile metterà in mostra l’esperienza di 18 designer dei Métiers d’Art della regione del Grand Est e dell’Atelier d’Art de France. Accanto a questi artigiani d’eccezione, tre produttori di alimenti pregiati e un decoratore di giardini completeranno l’offerta, consentendo ai visitatori di scoprire creazioni originali, degustare prodotti di qualità e prepararsi alle festività in un’atmosfera calda e raffinata. Infine, un pasticcere artigiano sarà a disposizione per tutto il fine settimana per spiegare come si produce il cioccolato.

I creatori dei Métiers d’Art

Chantal Galiana ? Dans Mon Monde : sculture di luce e consolle

Cerfav ? Plate-forme Verrière , Galerie Atelier

Caroline Levers ? Tappezziere

Grégory Dupont ? Scultore multi-materiale

Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier : ristrutturazione di mobili antichi con decorazioni

Olivier Briey ? Couteau BK

Emeline Fanget ? La balade des Brins : intreccio di cesti

Sébastien Noacco ? Progettista dell’illuminazione

Delphine Regneault ? Scultrice di metallo e filatrice di vetro

Miho Nakatani ? Scultrice di pietre preziose e metalli

Maëla Ansquer ? Maëla Creation : lavoratrice del cuoio

Emil Polette ? Prélude dans la pampa : serigrafia della sciarpa

Coralie Saramago ? Scultura e tornitura del legno

Sophie Duclercq ? Gioielli e ornamenti contemporanei

Floriane Schmitt ? Creazioni tessili

Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne : intarsio contemporaneo

Tatiana Alexandrova ? Skisa : scultura in legno e ceramica

Annie Maraldi ? Fonditore di vetro

Produttori e progettazione di giardini

Nadine Amouroux ? Decorazione da giardino in metallo

Philippe Landreat ? Viticoltore Raccoglitore di champagne

Alexandre Maire ? Croque Nature , la fattoria delle lumache

Boris Kohut ? Pasticcere, cioccolatiere

Organizzato da Tendance Création, il Rendez-vous Prestige è sostenuto dalla Città di Villers-lès-Nancy, dalla Regione Grand Est e dalla Mission régionale Métiers d’Art.

Espanol :

La decimocuarta edición de la Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas abrirá sus puertas en los elegantes salones del Château de Mme de Graffigny en Villers-lès-Nancy.

Esta cita ineludible mostrará la maestría de 18 diseñadores de los Métiers d’Art del Grand Est y del Atelier d’Art de France. Junto a estos artesanos excepcionales, tres productores gastronómicos y un decorador de jardines completarán la oferta, permitiendo a los visitantes descubrir creaciones originales, degustar productos de calidad y prepararse para las fiestas en un ambiente cálido y refinado. Por último, un pastelero artesano explicará durante todo el fin de semana cómo se elabora el chocolate.

Los creadores de Métiers d’Art

Chantal Galiana ? Dans Monde : esculturas luminosas y consolas

Cerfav ? Plate-forme Verrière , Galería Atelier

Caroline Levers ? Tapicera

Grégory Dupont ? Escultor multimaterial

Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier : Renovación de muebles antiguos con decoraciones

Olivier Briey ? Couteau BK

Emeline Fanget ? La balade des Brins : Cestería

Sébastien Noacco ? Diseñador de iluminación

Delphine Regneault ? Escultora en metal e hilandera de vidrio

Miho Nakatani ? Escultora de piedras preciosas y metal

Maëla Ansquer ? Maëla Creation : marroquinera

Emil Polette ? Prélude dans la pampa : serigrafía de bufandas

Coralie Saramago ? Talla y torneado de madera

Sophie Duclercq ? Joyería y ornamentos contemporáneos

Floriane Schmitt ? Creaciones textiles

Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne : marquetería contemporánea

Tatiana Alexandrova ? Skisa : talla en madera y cerámica

Annie Maraldi ? Vidriera de fundición

Productores y diseño de jardines

Nadine Amouroux ? Decoración metálica de jardines

Philippe Landreat ? Viticultor Cosechador de champán

Alexandre Maire ? Croque Nature , la granja de caracoles

Boris Kohut ? Pastelero, chocolatero

Organizada por Tendance Création, la Rendez-vous Prestige cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Villers-lès-Nancy, la Región Grand Est y la Mission régionale Métiers d’Art.

