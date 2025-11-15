Salon Rendez-vous prestige de la Saint-Nicolas Rue Albert 1ier Villers-lès-Nancy
Salon Rendez-vous prestige de la Saint-Nicolas Rue Albert 1ier Villers-lès-Nancy samedi 15 novembre 2025.
Salon Rendez-vous prestige de la Saint-Nicolas
Rue Albert 1ier Parc du Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 19:30:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
La quatorzième édition des Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas ouvrira ses portes dans les élégants salons du Château de Mme de Graffigny à Villers-lès-Nancy.
Ce rendez-vous incontournable mettra en lumière le savoir-faire de 18 créateurs issus des Métiers d’Art de la région Grand Est et de l’Atelier d’Art de France. Aux côtés de ces artisans d’exception, trois producteurs de gastronomie fine et une décoratrice de jardin viendront enrichir l’offre, permettant aux visiteurs de découvrir des créations originales, déguster des produits de qualité et préparer les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse et raffinée. Enfin, un artisan pâtissier présentera et expliquera le travail du chocolat durant tout le week-end.
Les Créateurs Métiers d’Art
Chantal Galiana Dans Mon Monde Créations de sculptures lumineuses et consoles
Cerfav Plate-forme Verrière, Galerie Atelier
Caroline Levers Tapissier d’ameublement
Grégory Dupont Artiste sculpteur multi-matériaux
Hélène Mellé Pierrot Octone Atelier Rénovation de meubles anciens avec décors
Olivier Briey Couteau BK
Emeline Fanget La balade des Brins Vannière
Sébastien Noacco Créateur de luminaires
Delphine Regneault Sculpteur métal et fileuse de verre au chalumeau
Miho Nakatani Sculpture sur pierre précieuse et métal
Maëla Ansquer Maëla Création Maroquinière
Emil Polette Prélude dans la pampa Sérigraphie foulard
Coralie Saramago Sculpture et tournage sur bois
Sophie Duclercq Parures et bijoux contemporains
Floriane Schmitt Créations textiles
Sophie-Dorothée Kleiner Atelier Lanterne Marqueterie contemporaine
Tatiana Alexandrova Skisa Sculpture sur bois et céramique
Annie Maraldi Verrier fondeur
Producteurs & Décor Jardin
Nadine Amouroux Décoration de jardin en métal
Philippe Landreat Viticulteur Récoltant Champagne
Alexandre Maire Croque Nature, la Fermette aux Escargots
Boris Kohut Pâtissier, chocolatier
Organisés par Tendance Création, les Rendez-vous Prestige bénéficient du soutien de la Ville de Villers-lès-Nancy, de la Région Grand Est et de la Mission régionale Métiers d’Art.Tout public
0 .
Rue Albert 1ier Parc du Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 09 69 55 16 idalinacreations1@free.fr
English :
The fourteenth Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas will open its doors in the elegant salons of the Château de Mme de Graffigny in Villers-lès-Nancy.
This not-to-be-missed event will showcase the expertise of 18 Métiers d?Art designers from the Grand Est region and the Atelier d?Art de France. Alongside these exceptional craftsmen, three fine food producers and a garden decorator will enrich the offer, enabling visitors to discover original creations, taste quality products and prepare for the festive season in a warm and refined atmosphere. Last but not least, an artisan pastry chef will be on hand throughout the weekend to explain how chocolate is made.
Les Créateurs Métiers d?Art
Chantal Galiana ? Dans Mon Monde : Light sculptures and consoles
Cerfav ? Plate-forme Verrière, Galerie Atelier
Caroline Levers ? Upholsterer
Grégory Dupont ? Multi-material sculptor
Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier: Renovation of antique furniture with decorations
Olivier Briey ? Couteau BK
Emeline Fanget ? La balade des Brins : Basket weaving
Sébastien Noacco ? Lighting designer
Delphine Regneault ? Metal sculptor and glass spinner
Miho Nakatani ? Gemstone and metal sculptor
Maëla Ansquer ? Maëla Creation: leatherworker
Emil Polette ? Prélude dans la pampa : Scarf silkscreening
Coralie Saramago ? Wood carving and turning
Sophie Duclercq ? Contemporary jewelry and ornaments
Floriane Schmitt ? Textile creations
Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne: contemporary marquetry
Tatiana Alexandrova ? Skisa : Woodcarving and ceramics
Annie Maraldi ? Foundry glassmaker
Producers & Garden Design
Nadine Amouroux ? Metal garden decoration
Philippe Landreat ? Winegrower Champagne harvester
Alexandre Maire ? Croque Nature, the Snail Farm
Boris Kohut ? Pastry chef, chocolatier
Organized by Tendance Création, Rendez-vous Prestige is supported by the City of Villers-lès-Nancy, the Région Grand Est and the Mission régionale Métiers d’Art.
German :
Die vierzehnte Ausgabe der Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas wird in den eleganten Salons des Schlosses von Mme de Graffigny in Villers-lès-Nancy ihre Türen öffnen.
Dieses unumgängliche Treffen wird das Know-how von 18 Kunsthandwerkern aus der Region Grand Est und dem Atelier d’Art de France ins Rampenlicht rücken. Neben diesen außergewöhnlichen Kunsthandwerkern werden drei Feinkosthersteller und eine Gartendekorateurin das Angebot bereichern, sodass die Besucher originelle Kreationen entdecken, Qualitätsprodukte probieren und sich in einer warmen und raffinierten Atmosphäre auf die Feiertage vorbereiten können. Schließlich wird ein Konditor das ganze Wochenende über die Arbeit mit Schokolade vorstellen und erklären.
Die Schöpfer des Kunsthandwerks
Chantal Galiana ? Dans Mon Monde : Kreationen von Lichtskulpturen und Konsolen
Cerfav ? Plattform Glas, Galerie Atelier
Caroline Levers ? Polsterer für Möbel
Grégory Dupont ? Künstlerin, Bildhauerin aus mehreren Materialien
Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier: Renovierung von antiken Möbeln mit Dekoration
Olivier Briey ? BK Messer
Emeline Fanget ? La balade des Brins : Korbflechterin
Sébastien Noacco ? Designer von Leuchten
Delphine Regneault ? Metallbildhauerin und Glasschneiderin mit dem Brenner
Miho Nakatani ? Bildhauerei auf Edelsteinen und Metall
Maëla Ansquer ? Maëla Création Lederwarenhändlerin
Emil Polette ? Prélude dans la pampa Siebdruck Kopftuch
Coralie Saramago ? Bildhauerei und Drechseln von Holz
Sophie Duclercq ? Zeitgenössische Parüren und Schmuck
Floriane Schmitt ? Textile Kreationen
Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne : zeitgenössische Einlegearbeiten
Tatiana Alexandrova ? Skisa : Holzschnitzerei und Keramik
Annie Maraldi ? Glasbläserin und Gießerin
Produzenten & Gartendekoration
Nadine Amouroux ? Gartendekoration aus Metall
Philippe Landreat ? Winzer Erntehelfer Champagne
Alexandre Maire ? Croque Nature, la Fermette aux Escargots (Schneckenhof)
Boris Kohut ? Konditor, Chocolatier
Die von Tendance Création organisierten Prestige-Rendezvous werden von der Stadt Villers-lès-Nancy, der Region Grand Est und der Mission régionale Métiers d’Art unterstützt.
Italiano :
La quattordicesima edizione del Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas aprirà le porte negli eleganti saloni dello Château de Mme de Graffigny a Villers-lès-Nancy.
Questo evento imperdibile metterà in mostra l’esperienza di 18 designer dei Métiers d’Art della regione del Grand Est e dell’Atelier d’Art de France. Accanto a questi artigiani d’eccezione, tre produttori di alimenti pregiati e un decoratore di giardini completeranno l’offerta, consentendo ai visitatori di scoprire creazioni originali, degustare prodotti di qualità e prepararsi alle festività in un’atmosfera calda e raffinata. Infine, un pasticcere artigiano sarà a disposizione per tutto il fine settimana per spiegare come si produce il cioccolato.
I creatori dei Métiers d’Art
Chantal Galiana ? Dans Mon Monde : sculture di luce e consolle
Cerfav ? Plate-forme Verrière , Galerie Atelier
Caroline Levers ? Tappezziere
Grégory Dupont ? Scultore multi-materiale
Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier : ristrutturazione di mobili antichi con decorazioni
Olivier Briey ? Couteau BK
Emeline Fanget ? La balade des Brins : intreccio di cesti
Sébastien Noacco ? Progettista dell’illuminazione
Delphine Regneault ? Scultrice di metallo e filatrice di vetro
Miho Nakatani ? Scultrice di pietre preziose e metalli
Maëla Ansquer ? Maëla Creation : lavoratrice del cuoio
Emil Polette ? Prélude dans la pampa : serigrafia della sciarpa
Coralie Saramago ? Scultura e tornitura del legno
Sophie Duclercq ? Gioielli e ornamenti contemporanei
Floriane Schmitt ? Creazioni tessili
Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne : intarsio contemporaneo
Tatiana Alexandrova ? Skisa : scultura in legno e ceramica
Annie Maraldi ? Fonditore di vetro
Produttori e progettazione di giardini
Nadine Amouroux ? Decorazione da giardino in metallo
Philippe Landreat ? Viticoltore Raccoglitore di champagne
Alexandre Maire ? Croque Nature , la fattoria delle lumache
Boris Kohut ? Pasticcere, cioccolatiere
Organizzato da Tendance Création, il Rendez-vous Prestige è sostenuto dalla Città di Villers-lès-Nancy, dalla Regione Grand Est e dalla Mission régionale Métiers d’Art.
Espanol :
La decimocuarta edición de la Rendez-Vous Prestige de la Saint Nicolas abrirá sus puertas en los elegantes salones del Château de Mme de Graffigny en Villers-lès-Nancy.
Esta cita ineludible mostrará la maestría de 18 diseñadores de los Métiers d’Art del Grand Est y del Atelier d’Art de France. Junto a estos artesanos excepcionales, tres productores gastronómicos y un decorador de jardines completarán la oferta, permitiendo a los visitantes descubrir creaciones originales, degustar productos de calidad y prepararse para las fiestas en un ambiente cálido y refinado. Por último, un pastelero artesano explicará durante todo el fin de semana cómo se elabora el chocolate.
Los creadores de Métiers d’Art
Chantal Galiana ? Dans Monde : esculturas luminosas y consolas
Cerfav ? Plate-forme Verrière , Galería Atelier
Caroline Levers ? Tapicera
Grégory Dupont ? Escultor multimaterial
Hélène Mellé Pierrot ? Octone Atelier : Renovación de muebles antiguos con decoraciones
Olivier Briey ? Couteau BK
Emeline Fanget ? La balade des Brins : Cestería
Sébastien Noacco ? Diseñador de iluminación
Delphine Regneault ? Escultora en metal e hilandera de vidrio
Miho Nakatani ? Escultora de piedras preciosas y metal
Maëla Ansquer ? Maëla Creation : marroquinera
Emil Polette ? Prélude dans la pampa : serigrafía de bufandas
Coralie Saramago ? Talla y torneado de madera
Sophie Duclercq ? Joyería y ornamentos contemporáneos
Floriane Schmitt ? Creaciones textiles
Sophie-Dorothée Kleiner ? Atelier Lanterne : marquetería contemporánea
Tatiana Alexandrova ? Skisa : talla en madera y cerámica
Annie Maraldi ? Vidriera de fundición
Productores y diseño de jardines
Nadine Amouroux ? Decoración metálica de jardines
Philippe Landreat ? Viticultor Cosechador de champán
Alexandre Maire ? Croque Nature , la granja de caracoles
Boris Kohut ? Pastelero, chocolatero
Organizada por Tendance Création, la Rendez-vous Prestige cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Villers-lès-Nancy, la Región Grand Est y la Mission régionale Métiers d’Art.
L’événement Salon Rendez-vous prestige de la Saint-Nicolas Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-10-17 par DESTINATION NANCY