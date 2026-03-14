Rendez-vous Santé Bien-être Le Côlon Tour près de chez vous Place du Général Leclerc Anglet

Rendez-vous Santé Bien-être Le Côlon Tour près de chez vous

Place du Général Leclerc Cinq Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Opération de prévention au cancer colorectal, le Côlon Tour fait escale à Anglet.

Ce premier Rendez-vous Santé Bien-être de 2026 est une occasion unique pour mieux comprendre cette maladie, lever les tabous et faire prendre conscience à chacun de l’importance du dépistage précoce.

Le Côlon Tour, proposé par la Ligue contre le cancer 64, est une initiative originale de sensibilisation qui repose sur un dispositif itinérant et immersif un côlon XXL gonflable dans lequel les visiteurs peuvent découvrir le fonctionnement du côlon, comprendre l’apparition du cancer et comment évoluent les différentes lésions.

L’objectif est simple informer de manière ludique et pédagogique afin de changer le regard sur cette maladie.

Des stands de prévention seront animés par la Ligue contre le cancer 64 et Ramsay Santé, partenaires de la Ville

d’Anglet. .

Place du Général Leclerc Cinq Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Rendez-vous Santé Bien-être Le Côlon Tour près de chez vous

L’événement Rendez-vous Santé Bien-être Le Côlon Tour près de chez vous Anglet a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Anglet