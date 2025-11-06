Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins Café Quintaou Anglet
Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins Café Quintaou Anglet jeudi 6 novembre 2025.
Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins
Café Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Apér’hommes , c’est un moment convivial, léger et festif, pour aborder la santé au masculin sans tabou
– Projection en avant-première du mini docu Paroles d’Hommes de la Maison Goxa Leku des hommes qui racontent, avec sincérité et humour, leur parcours face au cancer.
– Échanges informels avec des urologues de la Clinique Belharra, des patients et anciens patients, pour comprendre pourquoi prendre soin de soi, c’est aussi préserver sa liberté et sa vitalité.
– Présentation de La Grande Barre, course et marche solidaire (dimanche 16 novembre à 10h), qui célèbre la vie et le mouvement.
– Dégustation d’un verre et d’un pintxo offerts par les partenaires (Café Quintaou, Table des Compagnons et boulangerie Erroa). .
Café Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins
German : Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins
Italiano :
Espanol : Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins
L’événement Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins Anglet a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Anglet