Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins Café Quintaou Anglet

Rendez-vous Santé Bien-être Les cancers masculins

Café Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Apér’hommes , c’est un moment convivial, léger et festif, pour aborder la santé au masculin sans tabou

– Projection en avant-première du mini docu Paroles d’Hommes de la Maison Goxa Leku des hommes qui racontent, avec sincérité et humour, leur parcours face au cancer.

– Échanges informels avec des urologues de la Clinique Belharra, des patients et anciens patients, pour comprendre pourquoi prendre soin de soi, c’est aussi préserver sa liberté et sa vitalité.

– Présentation de La Grande Barre, course et marche solidaire (dimanche 16 novembre à 10h), qui célèbre la vie et le mouvement.

– Dégustation d’un verre et d’un pintxo offerts par les partenaires (Café Quintaou, Table des Compagnons et boulangerie Erroa). .

