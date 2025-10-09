Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau Salle des fêtes de la Mairie Anglet

Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau

Salle des fêtes de la Mairie 9 rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (Sism), la Ville d’Anglet vous propose un Rendez-vous Santé Bien-être destiné à déstigmatiser la santé mentale dans la culture du sport de haut niveau.

• Conférence

Comment parler d’addiction, de dépression et d’anxiété dans un milieu où les sportifs de haut niveau sont considérés comme des héros indestructibles ? Levons les tabous.

Des experts professionnels de la santé vont sensibiliser les sportifs, les coachs et les encadrants à ces différentes thématiques.

En présence de

– Docteur Chedhomme Estelle Psychologue spécialisée dans la psychopathologie des sportifs

– Professeur Franchitto Nicolas Addictologue au CHU de Toulouse

• Bilan d’un an de travail et rencontres depuis la SISM 2024.

• Échange sous forme de questions réponses avec le public.

• Présentation d’un projet de création d’association. .

