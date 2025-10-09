Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau Salle des fêtes de la Mairie Anglet
Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau Salle des fêtes de la Mairie Anglet jeudi 9 octobre 2025.
Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau
Salle des fêtes de la Mairie 9 rue Amédée Dufourg Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (Sism), la Ville d’Anglet vous propose un Rendez-vous Santé Bien-être destiné à déstigmatiser la santé mentale dans la culture du sport de haut niveau.
• Conférence
Comment parler d’addiction, de dépression et d’anxiété dans un milieu où les sportifs de haut niveau sont considérés comme des héros indestructibles ? Levons les tabous.
Des experts professionnels de la santé vont sensibiliser les sportifs, les coachs et les encadrants à ces différentes thématiques.
En présence de
– Docteur Chedhomme Estelle Psychologue spécialisée dans la psychopathologie des sportifs
– Professeur Franchitto Nicolas Addictologue au CHU de Toulouse
• Bilan d’un an de travail et rencontres depuis la SISM 2024.
• Échange sous forme de questions réponses avec le public.
• Présentation d’un projet de création d’association. .
Salle des fêtes de la Mairie 9 rue Amédée Dufourg Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau
German : Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau
Italiano :
Espanol : Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau
L’événement Rendez-vous Santé Bien-être Les grands maux des sportifs de haut niveau Anglet a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Anglet