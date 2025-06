Rendez-vous science la taxidermie, c’est trippant Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans 18 juillet 2025 15:00

Les Rendez-vous Science sont des temps de vulgarisation scientifique au musée Jean-Claude-Boulard Carré-Plantagenêt et destinés aux familles pour éveiller la curiosité de chacun et sensibiliser à l’importance de la démarche scientifique. Venez rencontrer un médiateur scientifique et découvrir tous les secrets de la naturalisation des animaux grâce à de mini ateliers participatifs en compagnie de notre mascotte Gustave. Enfants à partir de 8 ans. Sans inscription. .

