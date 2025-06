Rendez-vous scrapbooking Médiathéque d’ Entressen Istres 26 juin 2025 14:00

Bouches-du-Rhône

Rendez-vous scrapbooking Jeudi 26 juin 2025 de 14h à 17h. Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-06-26 14:00:00

fin : 2025-06-26 17:00:00

2025-06-26

Atelier d’art décoratif autour du papier création d’un album en reliure japonaise

Présentation de documents sur le thème des arts décoratifs et loisirs. Pour aider les participants, des modèles sont exposés avec des tutoriels.

En partenariat avec le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet.

Sur inscription .

Médiathéque d’ Entressen Entressen

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

English :

Decorative paper art workshop: creating a Japanese-bound album

Presentation of documents on the theme of decorative arts and hobbies. To help participants, models and tutorials are on display.

German :

Workshop über dekorative Kunst rund um Papier: Erstellung eines Albums mit japanischem Einband

Präsentation von Dokumenten zum Thema dekorative Kunst und Freizeit. Um den Teilnehmern zu helfen, werden Vorlagen mit Tutorials ausgestellt.

Italiano :

Laboratorio di arti decorative su carta: creazione di un album giapponese rilegato

Presentazione di documenti sul tema delle arti decorative e degli hobby. Modelli e tutorial sono esposti per aiutare i partecipanti.

Espanol :

Taller de artes decorativas en papel: creación de un álbum encuadernado en japonés

Presentación de documentos sobre el tema de las artes decorativas y los pasatiempos. Se exponen maquetas y tutoriales para ayudar a los participantes.

