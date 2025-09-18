Rendez-vous scrapbooking Médiathéque d’ Entressen Istres

Jeudi 18 septembre 2025 de 14h à 17h. Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres Bouches-du-Rhône

Atelier d’art décoratif sur le thème Poésie de papier .

Présentation de documents sur le thème des arts décoratifs et loisirs. Pour aider les participants, des modèles sont exposés avec des tutoriels.



En partenariat avec le Centre Social et d’Animation Pierre Miallet.

Sur inscription .

Médiathéque d’ Entressen Entressen Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 52 65

English :

Decorative art workshop on the theme of « Paper poetry ».

German :

Workshop über dekorative Kunst mit dem Thema « Papierpoesie ».

Italiano :

Laboratorio di arte decorativa sul tema « Poesia di carta ».

Espanol :

Taller de arte decorativo sobre el tema « Poesía de papel ».

