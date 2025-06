Rendez-vous secret/Montoldre Montoldre 5 août 2025 07:00

Allier

Rendez-vous secret/Montoldre bourg de montoldre Montoldre Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Visite guidée inédite parsemée d’étapes secrètes afin d’explorer nos communes autrement !

.

bourg de montoldre

Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

An original guided tour dotted with secret stops to explore our towns in a whole new way!

German :

Eine ungewöhnliche Führung, die mit geheimen Etappen gespickt ist, um unsere Gemeinden auf andere Weise zu erkunden!

Italiano :

Un’originale visita guidata costellata di tappe segrete per esplorare i nostri comuni in modo del tutto nuovo!

Espanol :

Una original visita guiada salpicada de paradas secretas para explorar nuestros municipios de una forma totalmente nueva

L’événement Rendez-vous secret/Montoldre Montoldre a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire