RENDEZ-VOUS SPECTACLES Spectacle de clown & conte musical route de chardonnay Chardonnay

RENDEZ-VOUS SPECTACLES Spectacle de clown & conte musical

route de chardonnay Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Un moment hors du temps pour petits et grands.

Ouverture des portes à 15h30

– 16h00 “Le petit récital de Louste” par Le Collectif d’Êtr’Acteur.

Le Collectif d’Êtr’Acteur proposera “Le petit récital de Louste” une clown balade. C’est un spectacle itinérant la clown Louste se

promène dans le Château de Montlaville et vous le fait découvrir tout en déclamant des poèmes de son cru…

– 18h00 “Le Prince Inodore” par la Cie L’aube des libellules.

La compagnie L’aube des libellules proposera “Le Prince Inodore”. Une voix, un piano, une histoire et des chansons… C’est un spectacle de conte musical. Au plus près de la tradition, ce conte revisite le genre avec humour et légèreté. Une quête initiatique ou la musique est au coeur de l’action. .

route de chardonnay Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 lab@ecoso.org

