Rendez-vous structure gonflable Saint- Sébastien Piriac-sur-Mer

Rendez-vous structure gonflable

Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-25

Pendant les vacances, une structure gonflable est présente dans le grand bassin, les lundis et mercredis après-midis.

Une activité pour les petits et les grands !

Venez vous amuser ! .

Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

