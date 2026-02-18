Rendez-vous structure gonflable Saint- Sébastien Piriac-sur-Mer
Rendez-vous structure gonflable
Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-23 2026-02-25
Pendant les vacances, une structure gonflable est présente dans le grand bassin, les lundis et mercredis après-midis.
Une activité pour les petits et les grands !
Venez vous amuser ! .
Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
