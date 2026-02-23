Rendez-vous Transmission l’AMI invite DJ Djel Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Rendez-vous Transmission l’AMI invite DJ Djel

Mardi 10 mars 2026 de 16h à 18h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vous êtes artiste, passionné de hip-hop, professionnel de la culture ou simplement curieux ? Venez échanger avec DJ DJEL autour de la transmission, de la structuration de projets culturels et de l’héritage du hip-hop marseillais.

Artiste majeur du hip-hop marseillais, DJ DJEL (Djellali El Ouzeri) débute en 1989 avant de marquer durablement la scène française avec la Fonky Family, signée chez Sony Music. Producteur et fondateur du label DON’T SLEEP, il collabore avec des artistes comme IAM, Oxmo Puccino, Soprano ou Kendrick Lamar. Ce RDV TRANSMISSION reviendra sur son parcours, de ses débuts à sa reconnaissance nationale et internationale. Il évoquera aussi la création de l’AKADEMIX DJ SCHOOL et son engagement auprès de l’AMI pour accompagner les artistes émergents. Une rencontre inspirante autour de la transmission, de la structuration de projets culturels et de l’héritage du hip-hop marseillais. Gratuit sur inscription. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Are you an artist, hip-hop enthusiast, cultural professional or simply curious? Come and chat with DJ DJEL about transmission, structuring cultural projects and the heritage of Marseille?s hip-hop scene.

