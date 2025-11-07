Rendez-vous tricot-crochet Place de la Mairie Mellac

Début : 2025-11-07 16:00:00

fin : 2025-11-07 18:30:00

2025-11-07

Vous venez avec votre ouvrage, vos projets ou vos idées, vos aiguilles ou votre crochet pour profiter d’un temps d’échange et de partage.

Ce rendez-vous est ouvert à tous pour une transmission de savoir intergénérationnel. .

Place de la Mairie Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

