Rendez-vous tricot-crochet Place de la Mairie Mellac
Place de la Mairie Mella'thèque Mellac
Début : 2025-11-21 16:00:00
fin : 2025-11-21 18:30:00
2025-11-21
Vous venez avec votre ouvrage, vos projets ou vos idées, vos aiguilles ou votre crochet pour profiter d’un temps d’échange et de partage.
Ce rendez-vous est ouvert à tous pour une transmission de savoir intergénérationnel. .
Place de la Mairie Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
