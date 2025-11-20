Rendez-vous tricot Rue du Hameau d’Étennemare Saint-Valery-en-Caux
Rendez-vous tricot
Rue du Hameau d’Étennemare Médiathèque Christiane Doutart Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : 2025-11-20 15:00:00
2025-11-20
Tous les 1er et 3ème jeudis du mois, à partir de 15h à la médiathèque C. Doutard, les tricoteuses se rassemblent pour un rendez-vous d’échange et de convivialité intergénérationnel.
Tous les âges sont les bienvenus et aucun niveau n’est requis, bonne humeur et envie de partager est exigé.
Gratuit .
