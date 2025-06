Rendez-vous VIP – spécial Mastère e-artsup e-artsup Paris Paris 23 juin 2025

Rendez-vous VIP – spécial Mastère e-artsup Paris

Profitez d’un accueil personnalisé, d’une visite guidée du campus, découvrez les créations des étudiants, et échanger autour de votre projet d’orientation. Nos équipes seront là pour répondre à toutes vos questions !

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo (game art). Elle est présente dans 11 villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre de IONIS Education Group, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T18:00:00.000+02:00

e-artsup Paris 95 avenue Parmentier 75011 Paris Quartier de la Folie-Méricourt Paris 75011 Paris