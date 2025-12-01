Rendez-vous with Marlene / Ute Lemper Théâtre de la Concorde Paris

Une soirée d’exception avec l’immense Ute Lemper,

actrice et chanteuse de renommée internationale, de retour sur scène.

Pour incarner Marlène Dietrich, icône féminine, libre et résistante. À

travers un dialogue imaginaire inspiré d’une conversation réelle avec

Dietrich en 1987, Lemper fait revivre les combats, les amours, la

puissance d’une femme qui, dans l’Allemagne nazie, a préféré l’exil à la

compromission.

Paris, 1988. Ute Lemper et Marlene Dietrich ont une conversation téléphonique de trois heures, loin d’être banale. Le spectacle Rendez-vous avec Marlene est basé sur cet échange entre deux artistes, l’une à l’aube de sa carrière, l’autre à son crépuscule.

La jeune Ute, que l’on compare déjà à la grande Dietrich, vient alors de remporter un prix Molière pour sa performance dans Cabaret.

Fascinée, la jeune artiste boit les paroles d’une Marlene se confiant

sur sa vie, ses chagrins, son travail et son style, en plus de faire

vibrer les cordes sensibles de son amour pour le poète Rilke et de sa

relation compliquée avec son pays natal, l’Allemagne.

Dans Rendez-vous avec Marlene, Ute raconte cette histoire et

interprète les magnifiques chansons qui ont jalonné tous les chapitres

de l’interprète de l’inoubliable Lili Marlene, des cabarets berlinois

jusqu’aux plus grands music-halls du monde.

Il faut être Ute Lemper pour s’aventurer dans l’âme d’une telle légende.

Avec Rendez-vous with Marlene, Ute Lemper ravive l’âme indomptable de Marlène Dietrich à travers un dialogue intime et musical. Comment faire entendre, aujourd’hui, la voix d’une femme qui a choisi l’exil plutôt que la soumission ?

Du mardi 16 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi

de 20h00 à 21h30

payant

Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris

https://theatredelaconcorde.paris/evenements/rendez-vous-with-marlene/ +33171279717