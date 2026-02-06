Rendre visible les femmes oubliées de l’Histoire – Conférence-Spectacle Hexafor Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 19:00 – 21:00

Gratuit : non contribution libre Places limitées, Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/pnl-atlantique/evenements/rendre-visibles-les-femmes-oubliees-de-l-histoire-avril En famille, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Plongez dans leurs histoires, découvrez comment elles ont été rendues invisibles… et explorons des pistes concrètes pour leur redonner toute leur place dans notre société. Quel est le lien entre les mécanismes d’invisibilisation des femmes observés sur leurs tombes et la valorisation qui leur est attribuée dans notre société et entreprises ?À travers des portraits de femmes oubliées ou méconnues, ce spectacle mêle scènes théâtrales, séquences historiques, sociologiques, juridiques et échanges. Conçue et animée par Anabelle Pasillas d’Egaliki et Delphine Leroux de Coézi

Hexafor Nantes 44100

