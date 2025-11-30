Rendre visible l’invisible (sieste sonore) avec Sofian Jouini et Amine Metani CH La Chartreuse Salle des Vergers Dijon

Rendre visible l’invisible (sieste sonore) avec Sofian Jouini et Amine Metani

CH La Chartreuse Salle des Vergers 1 Boulevard Chanoine Kir Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Une immersion sonore, guidée à la voix par le danseur Sofian Jouini, sur une musique électro du compositeur Amine Metani. Cette sieste vous embarque de manière quasi hypnotique à la découverte de textes qui parlent de formes d’altérités (organiques, psychologiques et politiques). Plongez dans un univers qui explore l’unicité de chacun dès la conception, les entités vivantes qui nous habitent, et notre construction au contact des autres. Traditions, rituels et symboles du monde entier résonnent en nous, révélant une destinée universelle. Une veillée intérieure, singulière et plurielle, qui interroge l’altérité, le visible et l’invisible. .

CH La Chartreuse Salle des Vergers 1 Boulevard Chanoine Kir Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 22 36 44

