Informations pratiques

Métabief

R’Enduro VTT

Bike park Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez profiter du dernier week-end d ouverture de la station de @Métabief Bike Park, pour participer à une rando VTT typée ENDURO .

À partager entre amis, ou en famille !

La première édition vous fera traverser toutes les crêtes et les alpages du Mont D’Or , au fil de magnifiques points de vue, donnant sur le massif du Jura et de l’arc Alpin . Vous finirez par de belles descentes techniques mais très accessibles, dans les forets avoisinantes afin de regagner la station .

Nos bénévoles vous accueilleront autour d un « casse croûte» à base de produits régionaux pour terminer cette belle matinée. Et fêter cette belle fin de saison tous ensemble ! .

Bike park Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vttclubmontdor25@gmail.com

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English : R’Enduro VTT

L’événement R’Enduro VTT Métabief a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS