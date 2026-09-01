R’Enduro VTT Métabief
dimanche 27 septembre 2026 · Métabief
Informations pratiques
Métabief
R’Enduro VTT
Bike park Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez profiter du dernier week-end d ouverture de la station de @Métabief Bike Park, pour participer à une rando VTT typée ENDURO .
À partager entre amis, ou en famille !
La première édition vous fera traverser toutes les crêtes et les alpages du Mont D’Or , au fil de magnifiques points de vue, donnant sur le massif du Jura et de l’arc Alpin . Vous finirez par de belles descentes techniques mais très accessibles, dans les forets avoisinantes afin de regagner la station .
Nos bénévoles vous accueilleront autour d un « casse croûte» à base de produits régionaux pour terminer cette belle matinée. Et fêter cette belle fin de saison tous ensemble ! .
Bike park Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vttclubmontdor25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : R’Enduro VTT
L’événement R’Enduro VTT Métabief a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Métabief (Doubs)
- Portes ouvertes au Musée de la Meunerie de Métabief, Musée de la Meunerie, Métabief 19 septembre 2026
- Musée de la Meunerie – JEP Métabief 19 septembre 2026
- Dégustation de Mont d’Or Office de tourisme Métabief 19 septembre 2026
- Nettoyage des pistes Métabief 20 septembre 2026
- Ultra Trail des Montagnes du Jura Métabief 1 octobre 2026