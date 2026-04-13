René Cassin. Un combattant pour la paix, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

René Cassin. Un combattant pour la paix 16 avril – 9 juillet, certains jeudis Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Visite guidée uniquement – 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00

L’année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition de René Cassin (1887-1976), à cette occasion la Fondation René Cassin sous l’égide de son président, Emmanuel Decaux, et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu) ont choisi de préparer ensemble une exposition-dossier destinée à partager avec le plus grand nombre le destin exceptionnel de cet homme qui, toute sa vie, s’est battu pour défendre les droits humains.

René Cassin (1887-1976) est un personnage clé des institutions françaises des années 1930 aux années 1970. Juriste de formation, il a combattu toute sa vie pour défendre l’Etat de droit, les libertés fondamentales ou les Droits de l’Homme.

Président du Conseil d’Etat et membre du Conseil constitutionnel, René Cassin a également participé à la naissance de l’Ecole nationale de l’administration (l’ENA) qui est devenu récemment l’INSP (Institut national du service public) dont il a longtemps été le président du conseil d’administration.

René Cassin a aussi été l’un des rédacteurs de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948. Convaincu du rôle de la culture et de l’éducation dans le développement humain, il a contribué à la création de l’UNESCO. Il a également été le premier juge français de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Sa carrière a été honorée par l’obtention du prix Nobel de la paix en 1968. René Cassin est entré au Panthéon en 1987, année du centenaire de sa naissance, sur décision du président de la République, François Mitterrand. Président de l’Alliance israélite universelle de 1943 à 1976, René Cassin est toujours célèbre en Israël. En France, sa postérité est largement associée au monde juridique et au Conseil d’État, où il reste une référence. Mais c’est bien le père de la Déclaration de 1948 qu’on redécouvre aujourd’hui.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 Strasbourg Strasbourg 67073 Krutenau Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.bnu.fr/agenda/200-Rene-Cassin-Un-combattant-pour-la-paix »}]

L’année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition de René Cassin (1887-1976). Parcours thématique Exposition

Affiche du parcours – Hugues François