René Covarrubias Ibáñez (Ténor), Heng-Pai Lin (Piano) Église Saint-Merry Paris dimanche 7 décembre 2025.
René Covarrubias Ibáñez
Après avoir grandi et commencé son parcours au Chili, il arrive en 2012 en Europe pour commencer ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis son master au CNSMD à Lyon. D’une nature curieuse, il explore différents styles qui vont de la musique ancienne et de l’oratorio (Bach: maintes cantatas, Mozart: Requiem, Messe de couronnement, Grande Messe en Ut, Dvorak: Stabat Mater, Verdi: Requiem, Puccini: Messa di gloria ) à l’opéra italien, en passant notamment par le romantisme allemand, genre qu’il approfondit grâce aux récitals divers. Il participe à des programmes tels que Bajo el mismo sol, et Non, Monsieur mon mari!, spectacles mêlant poésie et chant avec la Cie Ad Litteram qu’il a co-fondé. A l’opéra, il interprète les rôles d’Alfredo et Gastone (La Traviata, Verdi), Tybalt (Roméo et Juliette – Gounod), Don José (Carmen – Bizet), et Faust (Faust, Gounod), entre autres. Il a pu chanter sous les baguettes de Jean Legoupil, Alejandro Sandler, Vincent Recolin, Laurant Brack et Frédéric Loisel. Prochainement on pourra le voir dans le rôle de Camille de Coutançon dans La Veuve Joyeuse de Léhar, à l’Atrium de Chaville .
Heng-Pai Lin
Diplômé du CNSM de Lyon dans la classe de David Selig, il se consacre depuis à l’accompagnement des musiciens au sein du Conservatoire Claude Debussy à Paris depuis 2017.Parallèlement à son activité d’accompagnateur, il est également passionné par la musique vocale qui lui permet d’enrichir son répertoire et d’élargir son univers musical. Depuis 2019, il est membre de l’ensemble Ad Litteram, duo vocal destiné à la production de spectacles lyriques et de la compagnie Opéra-ci, Opéra-là.
Die schöne Müllerin – Duo chant-piano avec René Covarrubias Ibáñez (Ténor), Heng-Pai Lin (Piano)
Le dimanche 07 décembre 2025
de 16h00 à 17h30
gratuit
Entrée libre – Participation libre
Tout public.
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris